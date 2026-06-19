「無事に叔母の葬儀を終えて、今はホッとしています。棺の中の玉緒叔母ちゃんの顔はテレビで見るあのまんまで、とてもきれいでかわいらしく、そしていとおしかったです」6月9日に肺炎で亡くなった中村玉緒さん（享年86）をこう追悼するのは、玉緒さんの親戚である俳優・若山騎一郎（61）だ。昭和の豪傑だった故・勝新太郎さん（享年65）を妻として支え、夫の没後はバラエティ番組に多数出演し、天然キャラでお茶の間から愛された玉