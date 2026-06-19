ULTRASONEのDJモニターヘッドフォン「Signature PURE BLACK」 アユートは、2019年3月から輸入販売代理店業務を行なってきたドイツのULTRASONEについて、6月30日で輸入代理店契約を終了する。対象はULTRASONEブランドの全製品。7月1日からはキクタニミュージックが国内の代理店業務を担う。 今後のサポートと不良修理対応については、6月30日までにアユートのサポートに連絡したユ}