選手たちは7月31日からのDeNA3連戦で着用する予定巨人は18日、東京ドームで「球団特別企画発表会」を開催し、NBAのレジェンドであるマイケル・ジョーダンとナイキが展開する「ジョーダンブランド」とのコラボユニホームを発表した。世界的人気を誇る同ブランドとプロ野球球団がコラボするのは異例の試みとなる。公開された“新ユニ”に対して、ファンからは「センスよすぎ」などと好感が寄せられた。発表されたユニホームは黒