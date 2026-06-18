＜マイヤーLPGAクラシック初日◇18日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが日本時間午後8時15分に開幕した。海外メジャー「KPMG全米女子プロ」の前哨戦として位置づけられており、日本勢は12人が出場している。【写真】必見です渋野&勝の『好きすぎて滅！』ポーズが大バズリ「全米女子オープン」17位、先週のダブルス戦では5位と上り調子の渋野日向子は、アウトコース