物語が中盤に差しかかりつつあるNHK連続テレビ小説『風、薫る』。視聴率で苦戦が続くなか、2017年度前期放送の朝ドラ『ひよっこ』が9年ぶりに再放送されることが決まり、ネット上で歓喜の声が上がっている。【写真】違和感の声が相次いだ有村架純の“プラダ姿”『風、薫る』の伸び悩みと『ひよっこ』の再放送決定見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める朝ドラ114作目『風、薫る』。明治時代に実在した看護師の大関和と鈴