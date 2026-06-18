中国メディアの快科技によると、中国の新エネルギー車（NEV）最大手、比亜迪（BYD）はこのほど、英国で10万台目のNEVを納車するという重要な節目を迎えた。BYDは英国の自動車市場で最も速く5％のシェアを獲得したブランドとなり、今年1〜4月には2万6000台超のNEVを販売して市場シェアが7％を超え、ブランド別の販売台数ランキングで米テスラなどを抜いてトップとなった。充電インフラの整備にも力を入れている。英国で初となる超急