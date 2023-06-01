レクサス・ノッティンガム・オープン 大会期間：2026年6月16日～2026年6月21日 開催地：イギリス ノッティンガム コート：芝 結果：[ユリア スタロドゥツェワ / レイラ フェルナンデス] 2 - 0 [ウ ファンシエン / 穂積 絵莉] 試合の詳細データはこちら≫ レクサス・ノッティンガム・オープン第3日がイギリス ノッティンガムで行われ、女子ダブルス1回戦で、ユリア スタロドゥツェワ / レイラ