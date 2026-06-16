Netflixで社会現象を巻き起こしたメガヒット作『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のクリエイター、マット・ダファーとロス・ダファーの兄弟（通称ダファー兄弟）が、パラマウント・ピクチャーズとタッグを組んだ初の劇場公開映画のリリース日を発表した。 ダファー兄弟、新作映画でパラマウントとタッグ現時点でタイトルやプロットは未定であるものの、本作は大規模な「イベント映画」と位置づけられており、202