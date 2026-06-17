メッシがアルジェリア戦で衝撃パフォーマンス北中米ワールドカップ（W杯）で史上初の6大会連続出場を果たしたアルゼンチン代表FWリオネル・メッシは初戦のアルジェリア戦でハットトリックを達成し、3-0の勝利の立役者となった。“王様”ペレを越える記録を打ち立て、スペインメディアからは「世界を支配する火星人だ」と称された。前回王者アルゼンチンのグループリーグ初戦となるアルジェリア戦が現地時間6月16日に行われた。