疲れていても大丈夫！ほったらかしでオシャレなごはん 炊飯器に材料を一気に入れてほったらかしにできる炊飯器調理は、蒸し暑くて火を扱いたくないときにもぴったり。疲れたときも手間なしでカフェ風ごはんが作れるレシピ5選です。 チキンがのった人気エスニックボリューム満点チキンライス喫茶店の定番を家でトマトのうまみ＆スパイシーママの味もワンボタンでピラフからエスニックまで炊飯器で作れる!? 忙しい人や節約調理を