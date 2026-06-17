MLB公式サイトが発表MLB公式サイトは16日（日本時間17日）、「オールMLBチーム」を予想する中間発表を行った。ドジャース・大谷翔平投手は先発投手部門でファーストチーム入り、指名打者部門ではセカンドチーム入りとなった。「オールMLBチーム」はレギュラーシーズン後に発表されるアワードの1つで、両リーグ全体から各ポジション1人ずつ（先発投手は5人、救援投手は2人）選出し、ファーストチームとセカンドチームに分けて表彰