MLB公式サイトが発表

MLB公式サイトは16日（日本時間17日）、「オールMLBチーム」を予想する中間発表を行った。ドジャース・大谷翔平投手は先発投手部門でファーストチーム入り、指名打者部門ではセカンドチーム入りとなった。

「オールMLBチーム」はレギュラーシーズン後に発表されるアワードの1つで、両リーグ全体から各ポジション1人ずつ（先発投手は5人、救援投手は2人）選出し、ファーストチームとセカンドチームに分けて表彰される。ファン投票と専門家による投票で最終決定される。今回の中間発表では、MLB公式サイトの専門家が選出した。

大谷は今季、打者としてはシーズン序盤こそ低調だったが、70試合に出場して打率.298、14本塁打、41打点、出塁率.421、OPS.975をマークしている。「オールMLBチーム」の指名打者部門では、セカンドチーム入りした。ファーストチームに選ばれたのは、この日時点で24本塁打、長打率.653、OPS1.087でメジャー1位のヨルダン・アルバレス外野手（アストロズ）だった。

一方で投手としては。、11試合に登板して6勝2敗、防御率1.06の好成績を残している。わずかに規定投球回をクリアしていないものの、ファーストチームに選ばれた。同じ先発部門では、ジェイコブ・ミジオロウスキー投手（ブルワーズ）やクリストファー・サンチェス投手（フィリーズ）らが選ばれている。

また他の日本人選手では、ドジャース・山本由伸投手が先発投手部門のセカンドチームに入った。（Full-Count編集部）