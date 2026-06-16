持ちもののリバウンドを防ぎ、物欲を抑える工夫を紹介します。教えてくれたのは、ミニマルな暮らしを発信するインフルエンサー・Odekoさん。以前は元浪費家で、捨て活をしても自然とリバウンドしていたそうですが、ある習慣を取り入れたことで、キレイな部屋をキープできるようになったそうです。詳しく伺いました。「一度捨てたら終わり」ではない以前の私は、「“捨て活“をすれば、キレイな家が完成する」と思っていました。休