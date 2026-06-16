ロペスは16日の試合前時点でMLB1位の打率.343MLB機構は15日（日本時間16日）、オールスターゲームの先発出場野手を決めるファン投票の第1次ラウンド中間発表を行った。各ポジションの上位2選手が2次ラウンドに進むだけに、重要な結果となる。しかし、ナ・リーグの遊撃手部門では、メジャートップの打率を誇るオットー・ロペス内野手（マーリンズ）が5位にとどまり、番記者から怒りの声が出ている。ナ・リーグ遊撃手部門では、