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【北中米W杯グループリーグ第1節】(マイアミ)サウジアラビア 1-1(前半1-0)ウルグアイ<得点者>[サ]アブドゥルイラー アル アムリ(41分)[ウ]マキシミリアノ・アラウホ(80分)<警告>[サ]アブドゥルイラー アル アムリ(44分)観衆:62,764人└サウジ、2大会連続初戦ジャイキリならずも価値ある勝ち点1!! ウルグアイに追い付かれるが勝ち越しゴール許さず