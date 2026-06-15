リビングが無理なく片付くコツについて紹介します。教えてくれたのは、夫婦で築40年の団地に暮らす、整理収納アドバイザー1級を持つ松尾千尋さん（40代）。散らかりの原因となる、こまかな日用品の“ちょい置き”を減らす習慣について、詳しく教えてもらいました。1：テーブルは「置きっぱなしゼロ」を目指すリビングが散らかるいちばんの原因は、「ちょい置き」の積み重ね。【写真】ごちゃつき防止に必須！無印良品の「神アイテム