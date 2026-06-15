サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会の会場の一つ、「リーバイス・スタジアム」（米・サンフランシスコ）で、スタジアム名に冠されたジーンズブランド「リーバイス」のロゴが白いシートで覆い隠されている。これは国際サッカー連盟（FIFA）のスポンサーをめぐる規定によるものだが、この「ロゴ隠し」をめぐり、リーバイスの公式インスタグラムが話題になっている。リーバイス公式インスタ「美しい［改訂済み］スタジアムへ」