5月13日、3人組バンド「Mrs.GREEN APPLE」（以下、ミセス）が、国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の授賞式で最優秀アーティスト賞を受賞した。ただ、この結果から実力派バンドの “不遇” が疑われているようだ。「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は、アジア版グラミー賞を掲げる国内最大規模の賞で、授賞式には多くのアーティストが集った。「米津玄師さんや藤井風さん、星野源さん、M!LKなど60組以上が参加。ミ