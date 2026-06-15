実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が15日に自身のX（旧ツイッター）を更新。サッカーのFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本（FIFAランク18位）ーオランダ戦の終了後、日本人サポーターが会場のゴミを拾う動画が拡散されている件について言及した。ひろゆき氏は「立つ鳥跡を濁さず。日本のイメージは無名の日本人の行動の積み重ね」とサポーターを称賛。ユーザーからは「コレこそが世界に誇れる日本人の礼儀と