DFB（ドイツサッカー連盟）は現地時間14日、FIFAワールドカップ2026グループE第1節キュラソー代表戦に臨むスターティングメンバーを発表した。ドイツ代表はW杯欧州予選グループAを5勝1敗の首位で突破し、19大会連続21度目の本大会出場を決めた。直前のテストマッチではフィンランド代表（〇4−0）、アメリカ代表（〇2−1）に連勝して本大会に乗り込む。2014年のW杯で優勝したドイツ代表だが、2018年と2022年のW杯ではまさか