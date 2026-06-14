王座奪還へ、ドイツ代表がキュラソー代表戦のスタメン発表！ 復帰の守護神ノイアーやムシアラ、ヴィルツらが先発
DFB（ドイツサッカー連盟）は現地時間14日、FIFAワールドカップ2026グループE第1節キュラソー代表戦に臨むスターティングメンバーを発表した。
ドイツ代表はW杯欧州予選グループAを5勝1敗の首位で突破し、19大会連続21度目の本大会出場を決めた。直前のテストマッチではフィンランド代表（〇4−0）、アメリカ代表（〇2−1）に連勝して本大会に乗り込む。
2014年のW杯で優勝したドイツ代表だが、2018年と2022年のW杯ではまさかの2大会連続グループステージ敗退。威信を取り戻すべく、今大会はグループEでキュラソー代表、コートジボワール代表、エクアドル代表と激突。重要な初戦で、キュラソー代表と対戦する。
日本時間15日2時にキックオフを控え、ドイツ代表のスタメンが発表。システムは4−2−3−1となり、GKには代表復帰を果たしたマヌエル・ノイアー。DFラインは右からジョシュア・キミッヒ、ヨナタン・ター、ニコ・シュロッターベック、ナサニエル・ブラウンが並ぶ。中盤3列目はアレクサンダル・パヴロヴィッチとフェリックス・ヌメチャが配置され、2列目は右からレロイ・サネ、ジャマル・ムシアラ、フロリアン・ヴィルツとなり、最前線にはカイ・ハヴァーツが入る。
ドイツ代表のメンバーは以下の通り。
【スタメン】
GK：マヌエル・ノイアー（バイエルン）
DF：ジョシュア・キミッヒ（バイエルン）
DF：ヨナタン・ター（バイエルン）
DF：ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）
DF：ナサニエル・ブラウン（フランクフルト）
MF：アレクサンダル・パヴロヴィッチ（バイエルン）
MF：フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）
MF：レロイ・サネ（ガラタサライ／トルコ）
MF：ジャマル・ムシアラ（バイエルン）
MF：フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール／イングランド）
FW：カイ・ハヴァーツ（アーセナル／イングランド）
【ベンチ】
▼GK
オリヴァー・バウマン（ホッフェンハイム）
アレクサンダー・ニューベル（シュトゥットガルト）
▼DF
ヴァルデマール・アントン（ドルトムント）
ダヴィド・ラウム（ライプツィヒ）
アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード／スペイン）
マリック・チャウ（ニューカッスル／イングランド）
▼MF／FW
ナディーム・アミリ（マインツ）
マクシミリアン・バイアー（ドルトムント）
パスカル・グロス（ブライトン／イングランド）
レオン・ゴレツカ（バイエルン）
アサン・ウエドラオゴ（ライプツィヒ）
ジェイミー・レヴェリング（シュトゥットガルト）
アンジェロ・シュティーラー（シュトゥットガルト）
デニズ・ウンダヴ（シュトゥットガルト）
ニック・ウォルトメイド（ニューカッスル／イングランド）
ドイツ代表はW杯欧州予選グループAを5勝1敗の首位で突破し、19大会連続21度目の本大会出場を決めた。直前のテストマッチではフィンランド代表（〇4−0）、アメリカ代表（〇2−1）に連勝して本大会に乗り込む。
2014年のW杯で優勝したドイツ代表だが、2018年と2022年のW杯ではまさかの2大会連続グループステージ敗退。威信を取り戻すべく、今大会はグループEでキュラソー代表、コートジボワール代表、エクアドル代表と激突。重要な初戦で、キュラソー代表と対戦する。
ドイツ代表のメンバーは以下の通り。
【スタメン】
GK：マヌエル・ノイアー（バイエルン）
DF：ジョシュア・キミッヒ（バイエルン）
DF：ヨナタン・ター（バイエルン）
DF：ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）
DF：ナサニエル・ブラウン（フランクフルト）
MF：アレクサンダル・パヴロヴィッチ（バイエルン）
MF：フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）
MF：レロイ・サネ（ガラタサライ／トルコ）
MF：ジャマル・ムシアラ（バイエルン）
MF：フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール／イングランド）
FW：カイ・ハヴァーツ（アーセナル／イングランド）
【ベンチ】
▼GK
オリヴァー・バウマン（ホッフェンハイム）
アレクサンダー・ニューベル（シュトゥットガルト）
▼DF
ヴァルデマール・アントン（ドルトムント）
ダヴィド・ラウム（ライプツィヒ）
アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード／スペイン）
マリック・チャウ（ニューカッスル／イングランド）
▼MF／FW
ナディーム・アミリ（マインツ）
マクシミリアン・バイアー（ドルトムント）
パスカル・グロス（ブライトン／イングランド）
レオン・ゴレツカ（バイエルン）
アサン・ウエドラオゴ（ライプツィヒ）
ジェイミー・レヴェリング（シュトゥットガルト）
アンジェロ・シュティーラー（シュトゥットガルト）
デニズ・ウンダヴ（シュトゥットガルト）
ニック・ウォルトメイド（ニューカッスル／イングランド）