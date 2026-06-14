元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が10日、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画「【なぜ、、】交流戦でセリーグが苦戦する理由。」に出演。日本生命セ・パ交流戦の戦いぶりを見て、今後の強さを確信したチームについて語った。赤星憲広氏○西武の闘い方を赤星憲広氏が評価「ずっといい感じでたぶん戦える」動画の中盤、赤星氏は「ソフトバンク、日ハムが優勝候補と下馬評から言われてた中で