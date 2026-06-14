日本ハムは9連勝中だった■日本ハム ー 中日（14日・エスコンフィールド）日本ハムは14日、本拠地エスコンフィールドでの中日戦に臨んだ。5-5の同点で迎えた7回、福谷浩司投手が2者連続の一発を浴びた。マウンド上で崩れ落ちる場面があった。日本ハムは交流戦で絶好調。前日の同戦にサヨナラ勝ちを収め、9連勝を飾った。この日は初回に先制するも、直後に勝ち越しを許す苦しい展開。それでも3-5で迎えた6回、大塚と万波の2者連