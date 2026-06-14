【北中米W杯グループリーグ第1節】(ボストン)ハイチ 0-1(前半0-1)スコットランド<得点者>[ス]ジョン・マッギン(28分)<警告>[ハ]ジャン・リクネル・ベルガルド(39分)[ス]アーロン・ヒッキー(46分)、フィンドレイ カーティス(90分+1)、ケニー・マクリーン(90分+5)観衆:64,146人└スコットランドが36年ぶりW杯勝利!52年ぶり出場ハイチも善戦