俳優の大地真央が、14日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00〜)に出演する。初舞台から52年、退団後も表舞台に立ち続ける“キセキの70歳”の生き方をひも解くほか、結婚19年目を迎えた12歳下の夫・森田恭通氏が「天然を超えたところがある」と語る私生活、長濱ねるや松嶋菜々子らとのシール交換、真矢ミキが明かす“ギャップ萌え”な素顔にも迫る。大地真央番組では、普段の大地の様子に迫るべ