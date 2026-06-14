バレーボールネーションズリーグバレーボールネーションズリーグ（VNL）の男子予選ラウンド第1週が13日に中国で行われ、世界ランク6位の日本は同31位・中国を3-1（25-23、25-22、20-25、25-21）で下した。開幕3連勝を飾った後、コート上では異例の光景が広がった。第3セットこそ落としたものの、完全アウェーの中で中国を撃破。試合後のコートでは日中選手の交流シーンがあった。西田有志や甲斐優斗らと一緒に、ガッツポーズ