バレーボールネーションズリーグ

バレーボールネーションズリーグ（VNL）の男子予選ラウンド第1週が13日に中国で行われ、世界ランク6位の日本は同31位・中国を3-1（25-23、25-22、20-25、25-21）で下した。開幕3連勝を飾った後、コート上では異例の光景が広がった。

第3セットこそ落としたものの、完全アウェーの中で中国を撃破。試合後のコートでは日中選手の交流シーンがあった。

西田有志や甲斐優斗らと一緒に、ガッツポーズを決めて記念撮影している背番号15の中国選手がいた。今季SVリーグの大阪ブルテオンでプレーし、契約満了で退団したポン・シーコン。大阪ブルテオンのチームメートと笑顔を見せた。

国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」の動画配信サイト「VBTV」で実況を務めたデーブ・ロジャーズ氏は、「これがバレーボールのいいところ。コート上では素晴らしいライバルであり、それ以外では素晴らしい友人です」とコメント。ガッツポーズを見ると、「ハハハハハー！」と興奮していた。



（THE ANSWER編集部）