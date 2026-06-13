お仕事でも安心！ 安全装備が大幅進化スズキは2026年5月8日、軽商用車「エブリイ」と軽乗用車「エブリイワゴン」の一部仕様変更（マイナーチェンジ）モデルを発売しました。2015年の現行型デビューから初となる、大幅なデザイン刷新をともなうものとなっています。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これがスズキの「新型“スライドドア”モデル」です！ 画像で見る（30枚以上）まずフロントフェイスのデザインが刷新され、