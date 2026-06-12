萩本欽一が、13日に放送されるBS日テレのトーク番組『9階のハギモトさん』SEASON 3(22:00〜)で、憧れの喜劇王・チャップリンと対面した日の秘話をテレビ初出しで語る。なかなか姿を現さないチャップリンに会うのを諦めて帰ろうとしたところ、まさかの展開が待っていた。萩本欽一今回の舞台は、アデランス東京本店。萩本が「大人のオシャレ」をテーマにトークライブを繰り広げ、会場には抽選で選ばれた萩本ファン35人が集結する。萩