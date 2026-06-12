投資で成功するには、難しい知識や大金が必要だと思っていないだろうか。だが世界一の投資家ウォーレン・バフェットが20歳で実践したのは、誰にでもマネできるシンプルな行動だった。その原点は『ウォーレン・バフェットはこうして最初の1億ドルを稼いだ』に記されている。本連載では、本書の内容から、ウォーレン・バフェットの投資術をお伝えしていく。（構成：ダイヤモンド社書籍編集局）専門家は本当に正しいのか多くの個人