4年ぶりの7連勝に手応え「まあでも、力がありますから」■日本ハム 3ー0 DeNA（11日・エスコンフィールド）日本ハムは11日、エスコンフィールドで行われたDeNA戦に3-0で勝利し、2022年以来、4年ぶりの7連勝を飾った。好投手の東克樹投手に土を付けたが、新庄剛志監督は試合後、相手左腕について「うちの投手にも真似してほしい」と称えた場面があった。最多勝利に2度輝き、3年連続2桁勝利中のエース相手に、5回までわずか1安打