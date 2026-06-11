6月7日、なにわ男子・長尾謙杜と元E-girls稲垣莉生の熱愛が『文春オンライン』に報じられた。熱愛報道をうけ、グループ全体への信頼が揺らぐなか、逆に株が急上昇しているアイドルグループもいるようだ。

「報道によると、5月31日、長尾さんと稲垣さんは、サッカー日本代表とアイスランド代表の親善試合をそれぞれで観戦。その後、都内の高級マンションで合流し、友人女性含め飲食店やバーをはしごする様子が目撃されています。なにわ男子は2026年にデビュー5周年を迎えており、大事な時期に2度めの熱愛が報じられるという脇の甘さに、ファンからは厳しい声があがっています」（芸能担当記者）

長尾は、2023年9月、事務所の先輩であったKis-My-Ft2・千賀健永（けんと）と、元セクシー女優・三上悠亜をめぐり三角関係に陥っていたことが報じられている。さらに、なにわ男子に関しては、2023年8月に西畑大吾、同年11月には高橋恭平に熱愛スキャンダルが飛び出しており、ファンの失望は大きい。

そうした流れを加速させたのが、6月8日放送の音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）だった。報道後初の生放送とあって注目度が高いなか、なにわ男子はテレビ初披露の楽曲「Circus Night」を含めたスペシャルメドレーを披露したのだが、視聴者のなかには、《M!LKみたいに無邪気にキラキラな表情で生歌唱したほうが視聴者に熱が届いてファン増えると思うのになぁ》と、現在大ヒット曲を連発しているアイドルグループ・M!LKと比較する声も上がった。

「M!LKは、スターダストプロモーションに所属する男性5人組ダンスボーカルグループで、楽曲『イイじゃん』がSNS上でバズったことをきっかけに、一気にブレイク。『好きすぎて滅！』など、クセ強めながらキャッチーな曲を連発し、ライブチケットも即完売という勢いのあるグループです。

下積み時代が長かったものの、世間から注目を集めたばかりのため、熱愛報道もゼロ。音楽番組のパフォーマンスは基本的に生歌で、歌唱力には賛否あるものの、奮闘が感じられる歌いぶりにはファンが多いんです。あまりの躍進ぶりに、6月4日配信の『日刊ゲンダイDIGITAL』では、“ポスト嵐”にM!LKが浮上しつつあるとも言及され、SNS上で論争が起きたほどです。なにわ男子もM!LKも、若者人気は絶大。今後は、なにかと比較される場面が増えてくるかもしれませんね」（芸能担当記者）

周年での“意識の低さ”が露呈した結果となった。