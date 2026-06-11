【ピットロード：グレートウォールホビー製品の取り扱いについて】 6月11日 取扱終了 ピットロードは、同社が日本輸入代理店として販売していたグレートウォールホビー(Great Wall Hobby、G.W.H Model、上海ライオンロア模型工藝公司製プラスチックモデルキット)製品の取り扱いを、2026年6月11日をもって終了したことを発表した。 今後のグ