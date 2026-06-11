北米へ新型EV『エクリプス・スポーツバック』を投入三菱自動車は6月10日、米国およびカナダ市場で新型電気自動車『三菱エクリプス・スポーツバック』を今年後半より販売開始することを発表した。【画像】ルノー、日産、三菱3社アライアンスで登場するOEMモデルたち全129枚新型『エクリプス・スポーツバック』は、日産からOEM供給を受ける、スポーティなデザインと環境性能を両立した電動サブコンパクトSUVである。今年後半より、