報道によると9日、福岡県福岡市では、人に危害を加える可能性が高い「闘犬種」について飼育管理方法の規制強化を検討する方針を固めた。 関連記事：栃木強盗殺人被害者の飼い犬も殺害か、極刑を求める声が相次ぐ これは2025年2月に同市において闘犬種である「ピットブル」が飼育場から逃げ出し、散歩中の女性を襲い女性が大怪我をしたことで飼育管理方法の見直しが行われたという。 またピットブルによる事故は、2023年に