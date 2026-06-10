9日に住宅の敷地内でクマ1頭が捕獲された栃木県宇都宮市では、10日も別のクマがいる可能性もあるとして警戒が続いています。一方、全国の市街地でもクマの目撃情報が相次いでいます。■市内で出歩く人はなかなか見当たらずクマ騒動から一夜明け、栃木県宇都宮市の保育園では、10日から園庭で遊ぶことができるようになりました。あさひの保育園金崎友香園長「ずっと子どもが室内で、気持ちも心もというところ。きょうは時間を区切