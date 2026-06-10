実家や義実家の片付けでよくある悩みのひとつが、両親の説得。勝手にものを捨てたり無理に片付けをうながしたりすると、関係がこじれてしまうこともあります。親と同居しながら家の片付けを進めているインスタグラマーのぐりーんさん（50代）は、両親への声のかけ方を少し変えるだけで家のものを減らすことに成功したそう。効果的だった言葉を教えていただきました。実家の片付けで「言ってはいけない」NGワード現在54歳のぐリーん