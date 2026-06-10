ORANGE RANGEが、6月11日20時よりTikTok LIVEにて＜ORANGE RANGE LIVE TOUR 024 - 025〜タコス DE ピタゴラス〜＠NHKホール＞のライブ映像を全編フルサイズで公開することを発表した。また、6月3日には新曲「1000%」をリリースしたばかり。今楽曲は、DAZNのサッカーアンセムとして書き下ろされた楽曲で、メンバーのHIROKIは「諦めない気持ちだったり、自分を信じるという事に迷いはない。揺るがないという意志の強さを表現したかっ