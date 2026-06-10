◾️「1000％」

2026年6月3日（水）リリース

配信：https://orangerange.lnk.to/1000percent_paps

※「FIFAワールドカップ2026」DAZNサッカーアンセム

▼「DAZN」について

「DAZN（ダゾーン）」は、スポーツファンが好きなスポーツを、いつでもどこでも「DAZN Everywhere」でお楽しみいただけるスポーツ・チャンネルです。ライブ配信はもちろん、見逃し配信やハイライト、オリジナルコンテンツを、テレビ、スマートフォン、PC、タブレット端末、ゲーム機などからご覧いただけます。イギリスに本社を置く世界的スポーツメディアDAZNグループが提供する「DAZN」は、日本、台湾、ドイツ、オーストリア、スイス、ベルギー、イタリア、スペイン、ポルトガル、フランス、カナダ、アメリカで独自展開をしており、225以上の国と地域で利用できるグローバルプラットフォームも展開しています。

日本では明治安田Ｊリーグやプロ野球*、B.LEAGUE、ジャパンラグビー リーグワンと国内の４大スポーツの最高峰の戦いをお楽しみいただけます。サッカーコンテンツは、ＳＯＭＰＯ WEリーグ、日本代表が躍動するAFCアジア最終予選などのAFC公式14大会、ラ・リーガ、ブンデスリーガ、リーグ・アン、セリエAなど、男女を問わず国内、アジア、欧州で行われる多数の試合を放映しています。そして、2026年6月から7月には「FIFAワールドカップ2026」の全104試合をライブ配信する国内唯一のサービスとなり、日本代表戦は無料ライブ配信をいたします。さらにモータースポーツ、NFL、ボクシング、総合格闘技、アクションスポーツからオリジナルのドキュメンタリーや情報番組まで、日本最大のライブスポーツ配信プラットフォームとして（※自社調べ：配信試合数、時間において）世界最高峰のあらゆるスポーツの興奮をお届けしています。ご利用プランは「DAZN Standard」「DAZN Baseball」「DAZN Global」の3つの有料プランに加え、セレクトされたコンテンツはご登録だけで、またはご登録がなくても無料でご視聴いただけます。

*: 広島東洋カープ主催試合及びその他一部試合を除く。

DAZN：https://dazn.com/ja-JP/home