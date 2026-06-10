スパイス・ガールズのメンバーとして知られるメル・Bが、ズンバを通じてメンタルヘルスが改善したと明かした。メルは、映画プロデューサーで元夫スティーブン・ベラフォンテとの約10年にわたる結婚生活で受けた心の傷についてピープル誌に語り、「長い間とても虐待的な結婚だった。そこを抜け出したとき、自分の人生を一から立て直さなきゃいけなかった」と振り返った。 ダンスは現在、