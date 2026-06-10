スパイス・ガールズのメンバーとして知られるメル・Bが、ズンバを通じてメンタルヘルスが改善したと明かした。メルは、映画プロデューサーで元夫スティーブン・ベラフォンテとの約10年にわたる結婚生活で受けた心の傷についてピープル誌に語り、「長い間とても虐待的な結婚だった。そこを抜け出したとき、自分の人生を一から立て直さなきゃいけなかった」と振り返った。



ダンスは現在、トレーニングの中心的存在となっている。「私はダンサーとして訓練を受けてきたけど、これはもっと自由で、自分らしさを出せるの。体を動かし続けることが健康にとても大事だと思う」と強調した。



またラテン系音楽とダンスを融合させたフィットネスプログラムのズンバについては、「自分で音楽を選べるし、8カウントで分かりやすいから続けやすい。とにかく楽しくて、幸せな気分になれるの」と語っている。



メルは2007年から2017年までベラフォンテと結婚。破局後は「もう二度と結婚しない」と考えていたというが、2025年に長年家族ぐるみの友人だったロリー・マクフィーと再婚している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）