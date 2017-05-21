1977年3月13日宮崎県宮崎市出身。
ミュージシャン・シンガーソングライター・作詞家・作曲家。
コブクロのメンバーであり、ボーカル・ギターを担当している。
Smart FLASH
黒田俊介の不倫騒動を受け、大阪は選択を迫られるだろうと在阪TV局関係者
FRIDAYデジタル
ネット上では、小渕健太郎の過去の不倫報道を絡めた声が噴出したという
J-CASTニュース
慣れない場所で、1人で歌うとなると「とてもやないけど緊張感は…」と力説
デイリースポーツ
小渕をフォローするようなコメントだったが、「傷に塩」など否定的な意見も
日刊ゲンダイDIGITAL
布袋寅泰が自身のInstagramで「悔しかったはずだ」と、小渕の心境を察した
スポーツ報知
ネット上では「音高すぎ」「放送事故ですか？」とのコメントが噴出
10月に訪れた際、飲食店でパスポートなどが入ったポーチを盗まれたという
20歳ぐらいのころには主任で、やり手の営業マンだったという小渕
スポニチアネックス
「週刊文春」に、3年に及ぶ不倫をスクープされた渡辺謙
女子SPA！
相方の黒田俊介によると、関西ナンバーワンの営業マンだったという
ある時期、自身が無意識のうちに夜中に食事をしていることに気付いたという
トピックニュース
辞めたいという主旨を占い好きの上司に伝えると、生年月日を聞かれたという
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