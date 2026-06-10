溝口勇児氏がＣＥＯを務める「ＮｏＢｏｒｄｅｒ」の公式Ｘは１０日、暗号資産「ＳＡＮＡＥＴＯＫＥＮ（早苗トークン）」の補償対応サイトを開設したことを発表した。「ＪａｐａｎｉｓＢａｃｋプロジェクトチームです。ＳＡＮＡＥＴＯＫＥＮの補償対応につきまして、長らくお待たせしてしまい、大変申し訳ございませんでした。２０２６年５月２０日にＮｏＢｏｒｄｅｒ公式Ｘにて公表いたしましたとおり、本日、『ＳＡＮＡ