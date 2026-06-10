タレントの森香澄が明かした、結婚相手の条件が話題となっている。本人の収入事情と照らし合わせると、意外にも低いハードルにも見えるのだが……。

「森さんは、6月9日におこなわれた婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（ABEMA）の合同取材会で、結婚相手に求める条件として、年齢は25歳から40歳、身長165cm以上、清潔感があり、情緒が安定しているなどを列挙しました。そして、希望年収を1000万円と答えたのです」（芸能担当記者）

これに対し、Xでは

《1000万円でいいの?あんたはもっと稼いでるでしょ?!》

《あなたの条件は3000万円以上じゃないの?》

といった疑問が相次いだ。

2023年3月末、テレビ東京を退社した森。フリー転身後には、バラエティ番組などで見ない日はないほどの活躍を見せている。その収入に関しては、2026年2月に“ヒント”を漏らしていた。

「2月4日放送の『森香澄の全部嘘テレビ』（テレビ朝日系）で、フリー転身後の年収について、テレ東時代の『10倍は超えました』と明かし、『夢があるね』とほほ笑んでいたのです。過去には、同じく元テレ東のアナウンサーだった鷲見玲奈さんが、局アナ時代の年収を約700万円だったと答えていることから、森さんの現在の年収は数千万円ともいえます。もちろん、在籍期間や待遇などにはバラつきがあるでしょうが、推測するうえで一定の参考にはなるでしょう。

そのような過去の発言があったため、森さんの結婚相手に求める年収が、控えめ”ととらえられてしまったようです」（前出・芸能担当記者）

合同取材会で「こんな（条件に当てはまる）人、どこにいるんだろう」とこぼしていた森。果たしてこの条件は彼女にとって“現実的”なのだろうか。