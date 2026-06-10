YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が、「誕生日"当日"を東京ディズニーランドで過ごす最高の1日 | PECO's Birthday 2026 in Tokyo Disneyland」と題した動画を公開しました。動画では、ペコさんが自身の誕生日当日にパークを訪れ、パークフードやパレードを満喫する様子を届けています。 晴天に恵まれた入園直後、ペコさんはバースデーシールをもらい、「パルパルー