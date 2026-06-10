三菱重工業が、火力発電に使われるガスタービンの生産能力を、２０３０年度にも２４年度比で２倍に引き上げることがわかった。ＡＩ（人工知能）の普及で多くの電力を消費するデータセンターの建設が相次ぐ中、ガスタービンの発注に供給が追いつかない状況が続いており、生産体制の強化を加速する。出力や型が同じガスタービンをまとめて生産することで工程数を削減するなど、生産効率を高める。燃焼器など中核部品の設備増強も