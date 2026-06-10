お口と姿勢の専門家であるまい先生が、YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」で「【発達発育】今すぐやめて！子どもの未来を奪う親のNG習慣」と題した動画を公開した。動画では、親が良かれと思ってやってしまいがちな3つのNG行動について解説している。 まい先生は「もう一度子育てするなら絶対にやらない事」として、「きざまない」「一人で食べさせない」「バンボに座らせない」の3点を挙げた。 まず「きざ