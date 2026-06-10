インスタグラムで明らかになった村上の“休息”ひと時のリフレッシュになっただろうか。怪我で離脱しているホワイトソックスの村上宗隆内野手が、プライベートな時間を楽しんだようだ。26歳主砲が訪れたショップのSNS投稿で明らかになった。シカゴのヴィンテージクローズ専門店「Layers Chicago」は7日（日本時間8日）、村上が訪れたことをインスタグラムで報告。村上は、白の半袖ポロシャツにグレー系の短パン姿で、現地の男