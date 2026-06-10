開幕が目前に迫ったサッカー・ワールドカップでイランの代表チームに厳しい条件が課される中、サポーターにもチケットが適切に分配されていないことが明らかになりました。【映像】サッカー元イラン代表 ネクナム氏のコメントイランのサッカー連盟は9日声明を出し、グループステージでイランが戦う3試合において開催国のひとつアメリカがサポーターの観戦を妨げていると非難しました。イランに規定に基づいて割り当てられて