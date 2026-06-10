個性豊かな輝く星たちをひとつにまとめる、“オリオンJAPAN”のキャプテン、金子和也。コート内では得点源として、コート外では芯の強いリーダーシップで世界一のチームを牽引する。パリ2024パラリンピックの金メダル獲得を経て、ロサンゼルス大会での連覇へ挑む現在地と覚悟に迫る。金子 和也（かねこ・かずや）｜ゴールボール2000年埼玉県生まれ。小学１年から野球を始め、小学４年で難病を発症し弱視に。中学３年で母の勧めで参